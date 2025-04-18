Майк ТАЙСОН: «Захватывающие боксеры, но их бой неинтересен»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Известный американский боксер Майк Тайсон высказался о поединке между британцами Крисом Юбенком-младшим и Конором Бенном.

«Крис Юбенк-младший и Конор Бенн – оба очень увлекательные боксеры. Этот бой не очень интересен, он не заинтересует Америку, они не являются международно-известными боксерами. Но они оба мне нравятся, и это должен быть очень хороший бой, поэтому пусть победит лучший. Я дружу с их родителями», – сказал Тайсон.

Ранее состоялась пресс-конференция, которая завершилась скандалом. Во время дуэли взглядов экс-чемпион мира Юбенк ударил соперника по лицу, держа в кулаке куриные яйца. Разъяренный Бенн пытался ударить в ответ, завязалась драка, но боксеров вовремя остановили.

sport.ua