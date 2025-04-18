Теннисный дайджест от BTU: объявлен размер призового фонда Ролан Гаррос, фонд Зверева поможет детям в Непале, у Шелтона новый спонсор

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Призовой фонд Открытого чемпионата Франции в этом году составит почти 56,4 млн евро, то есть на 5,21% больше, чем в прошлом сезоне. В прошлом году Ига Швёнтек и Карлос Алькарас выиграли по 2,4 млн за победу в одиночном разряде, а нынешние чемпионы заработают 2,55 млн евро. За победу в матче первого круга теннисисты получат 78 тысяч (в прошлом году – 73 тысячи).

🗞 Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон подтвердил, что на Ролан Гаррос будут работать судьи на линии. Это единственный «мэйджор» на котором организаторы не отказались от услуг лайнсменов. Мореттон обосновал это решение качеством французского судейства, а также предостережениями, высказанными некоторыми игроками относительно электронных систем фиксации касания мячей на грунте.

🗞 Итальянец Янник Синнер готовится к возвращению в Тур и тренируется на грунте в Провансе вместе с британцем Джеком Дрейпером. Видео с их игры на корте появилось на официальной странице юниорского турнира ITF, который проходит в теннисном клубе в Болье-сюр-Мер. В прошлом году Синнер и Дрейпер сыграли в паре на Мастерсе в Канаде.

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🗞 Фонд Александра Зверева объявил о проекте помощи детям, больным сахарным диабетом, в Непале. Благотворительный фонд третьей ракетки мира обеспечит им «доступ к устройствам непрерывного мониторинга глюкозы – технологии, которая будет поддерживать их и их семьи в течение следующих 3 лет».

🗞 Бен Шелтон стал лицом новой кампании бренда Thorne, посвященной запуску линейки продуктов для спортивной производительности «on-the-go». Компания Thorne, основанная в 1984 году, специализируется на выпуске добавок, которые используют как любители, так и известные спортсмены, в частности еще одна представительница американского тенниса Мэдисон Кис.

🗞 Международная спортивная, музыкальная и развлекательная компания Wasserman была назначена главным агентством по продажам для WTA Ventures, коммерческого подразделения WTA, чтобы «помочь ускорить дальнейший рост» ассоциации. Сфера деятельности Wasserman будет охватывать все уровни партнерства, особое внимание будет сосредоточено на привлечении нового премьер-партнера WTA. Компания является партнером известных мировых команд и лиг в других видах спорта (баскетбол, регби, Формула-1, крикет).



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