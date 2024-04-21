Пьер Гасли: Главное, что новинки работают

В Шанхае команда Alpine была ближе всего в этом сезоне к тому, чтобы заработать очки – Эстебан Окон финишировал одиннадцатым, проиграв обладателю десятого места Нико Хюлкенбергу менее двух с половиной секунд. Пьер Гасли финишировал тринадцатым, повторив свой лучший результат сезона.

Подводя итоги Гран При Китая, в команде отметили эффективность новинок, которые в этот уик-энд появились на машине Эстебана Окона.

Эстебан Окон (11-й): «С одной стороны, я доволен гонкой, но с другой, не совсем доволен. В этот уик-энд мы максимизировали потенциал и добились результата, которого хотели. Это моя лучшая финишная позиция в этом сезоне, но мне всего две с половиной секунды не хватило до десятого места. Если бы я заработал очки, то день можно было бы назвать потрясающим.

Мы продолжим атаковать на следующем этапе и постараемся заработать очки. Команда сделала ещё один маленький шаг в правильном направлении. Но в этой гонке многое произошло, поэтому не будем спешить с выводами».

Пьер Гасли (13-й): «Я с самого начала знал, что меня ждёт сложный уик-энд¸ поскольку на моей машине не было новинок. Эстебан получил новое днище и новое шасси, которые хорошо работали и позволили приблизиться к очкам.

Я же больше был сосредоточен на том, чтобы минимизировать потери в этот уик-энд и использовать любую возможность. Так и получилось – хотя я финишировал тринадцатым, я не так много проиграл Нико Хюлкенбергу на десятом месте. Я провёл несколько обгонов и поборолся на трассе.

Остаются области, в которых необходимо прибавить, но главное, что новинки работают. Мы пока недостаточно конкурентоспособны, но, по крайней мере, сделан шаг в правильном направлении».

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