ЛНС одержал волевую победу в выездном матче 25 тура УПЛ с Александрией

ЛНС удалось совершить камбек в матче 25 тура Украинской Премьер-лиги против Александрии. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу черкасской команды.

Начало встречи было удачным для Александрии. Уже на 16-й минуте Юрий Копина удачно поймал мяч на ногу и точно пробил в дальний верхний угол.

Впрочем, уже в конце первого тайма подопечные Руслана Ротаня потеряли свое преимущество из-за ошибки Кампоса. Португальский защитник неуклюже сыграл в центре поля, подарив Владиславу Наумцу выход один на один с вратарем— форвард ЛНЗ не ошибся.

Судьбу матча решил еще один «привоз» защитников Александрии, которым искусно воспользовался Эйнел Соареш.

Чемпионат Украины — УПЛ 25 тур, 21 апреля

Александрия — ЛНЗ 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 — Копина 16’ , 1:1 — Наумец 45+1, 1:2 — Соареш 82. Александрия: Шевченко, Ковалец (К) (Шостак 80), Калитвинцев, Кулаков (Погорелый 80); , Белошевский (Скорко 65), Беляев (Безерра 65), Мартынюк, Калюжный (Костишин 88), Кампос, Копина, Михайленко. ЛНЗ: Кучеренко, Муравский, Салиху (Рыбак 69), Норенков (Насонов 12), Тилль (Бар 46), Наумец (Соареш 46), Пасич, Хобленко (Бессала 46). , Хобленко 38’.

Напомним, в первом матче игрового дня 21 апреля Верес и Днепр-1 не обнаружили сильнее в поединке с двумя курьезными голами.

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