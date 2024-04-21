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Футбол

АПЛ. Уоткинс продавил Забарного и вытянул Астон Виллу, Кристал Пэлас уничтожил уставший Вест Хэм

Расскажем о двух воскресных матчах 34-го тура чемпионата Англии

АПЛ. Уоткинс продавил Забарного и вытянул Астон Виллу, Кристал Пэлас уничтожил уставший Вест Хэм

Getty Images / Global Images Ukraine

    • АПЛ, 34-й тур

    Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

    Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

    "Астон Вилла" – "Борнмут" 3:1

    Голы: Роджерс (45+1), Диаби (57), Бэйли (78) – Соланке (31, с пенальти)

    "Астон Вилла": Мартинес – Кэш (Кеслер-Хейден, 90+5), Конса, Торрес, Динь – Макгинн, Тилеманс – Бэйли (Карлос, 87), Диаби (Дуран, 90+3), Роджерс – Уоткинс

    "Борнмут": Нето – Смит (Эронз, 46), Забарный, Сенеси (Семеньо, 63), Келли – Кук, Кристи (Скотт, 76) – Уаттара (Унал, 82), Клюйверт (Биллинг, 76), Керкез – Соланке

    Предупреждения: Кэш (87) – Смит (21), Сенеси (37), Забарный (55)

    АПЛ, 34-й тур

    Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

    Главный судья: Грэм Скотт (Англия)

    "Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" 5:2

    Голы: Олисе (7), Эзе (16), Эмерсон (20, автогол), Матета (31, 64) – Антонио (40), Митчелл (89, автогол)

    "Кристал Пэлас": Хендерсон – Клайн, Андерсен, Ричардс – Мехия, Уортон (Ахамада, 61), Хьюз (Ридевалд, 81), Митчелл – Олисе (Айю, 68), Эзе (Шлупп, 81) – Матета (Эдуар, 68)

    "Вест Хэм": Фабьяньский – Цоуфал, Зума, Огбонна (Крессуэлл, 46), Эмерсон – Соучек (Джонсон, 46), Альварес (Филлипс, 75) – Кудус (Корне, 85), Уорд-Прауз, Пакета – Антонио (Ингз, 75)

    Предупреждения: Хьюз (39), Митчелл (45+8), Ахамада (66) – Антонио (27), Соучек (45+8)

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