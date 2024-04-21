АПЛ. Уоткинс продавил Забарного и вытянул Астон Виллу, Кристал Пэлас уничтожил уставший Вест Хэм

Расскажем о двух воскресных матчах 34-го тура чемпионата Англии
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АПЛ, 34-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
"Астон Вилла" – "Борнмут" 3:1
Голы: Роджерс (45+1), Диаби (57), Бэйли (78) – Соланке (31, с пенальти)
"Астон Вилла": Мартинес – Кэш (Кеслер-Хейден, 90+5), Конса, Торрес, Динь – Макгинн, Тилеманс – Бэйли (Карлос, 87), Диаби (Дуран, 90+3), Роджерс – Уоткинс
"Борнмут": Нето – Смит (Эронз, 46), Забарный, Сенеси (Семеньо, 63), Келли – Кук, Кристи (Скотт, 76) – Уаттара (Унал, 82), Клюйверт (Биллинг, 76), Керкез – Соланке
Предупреждения: Кэш (87) – Смит (21), Сенеси (37), Забарный (55)
АПЛ, 34-й тур
Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)
Главный судья: Грэм Скотт (Англия)
"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" 5:2
Голы: Олисе (7), Эзе (16), Эмерсон (20, автогол), Матета (31, 64) – Антонио (40), Митчелл (89, автогол)
"Кристал Пэлас": Хендерсон – Клайн, Андерсен, Ричардс – Мехия, Уортон (Ахамада, 61), Хьюз (Ридевалд, 81), Митчелл – Олисе (Айю, 68), Эзе (Шлупп, 81) – Матета (Эдуар, 68)
"Вест Хэм": Фабьяньский – Цоуфал, Зума, Огбонна (Крессуэлл, 46), Эмерсон – Соучек (Джонсон, 46), Альварес (Филлипс, 75) – Кудус (Корне, 85), Уорд-Прауз, Пакета – Антонио (Ингз, 75)
Предупреждения: Хьюз (39), Митчелл (45+8), Ахамада (66) – Антонио (27), Соучек (45+8)
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