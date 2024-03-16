Реал с Луниным обыграл Осасуну: результаты матчей Ла Лиги

В рамках 29 тура испанской Ла Лиги состоялось 2 поединка.
В частности, Реал Мадрид, с Андреем Луниным в составе, одержал победу над Осасуной. Украинец вышел в стартовом составе и пропустил дважды, сделав 2 сейва. Лунин в 23 играх нынешнего сезона пропустил 16 голов и девять раз отыграл на ноль.
Чемпионат Испании — Ла Лига
29 тур, 16 марта
Мальорка — Гранада 1:0 (0:0)
Гл: 1:0 — 85 Райльо
Осасуна — Реал 2:4 (1:2)
Голлы: 0:1 — 4 Винисиус, 1:1 — 7 Будимир, 1:2 — 18 Карвахаль, 1:3 — 61 Диас, 1:4 — 64 Винисиус, 2:4 — 90+1 Муньос
Сегодня состоится еще 2 матча в чемпионате Испании:
Накануне Реал Сосьедад победил Кадис благодаря голам Мерино и Захаряна.
Напомним, Виктор Цыганков пропустит матч против Хетафе из-за повреждений. Зато украинец отправился в лагерь сборной Украины.