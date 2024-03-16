Реал с Луниным обыграл Осасуну: результаты матчей Ла Лиги

В рамках 29 тура испанской Ла Лиги состоялось 2 поединка.

В частности, Реал Мадрид, с Андреем Луниным в составе, одержал победу над Осасуной. Украинец вышел в стартовом составе и пропустил дважды, сделав 2 сейва. Лунин в 23 играх нынешнего сезона пропустил 16 голов и девять раз отыграл на ноль.

Чемпионат Испании — Ла Лига

29 тур, 16 марта

Мальорка — Гранада 1:0 (0:0)

Гл: 1:0 — 85 Райльо

Осасуна — Реал 2:4 (1:2)

Голлы: 0:1 — 4 Винисиус, 1:1 — 7 Будимир, 1:2 — 18 Карвахаль, 1:3 — 61 Диас, 1:4 — 64 Винисиус, 2:4 — 90+1 Муньос

Сегодня состоится еще 2 матча в чемпионате Испании:

19:30 Хетафе — Жирона

22:00 Атлетик — Алавес

Накануне Реал Сосьедад победил Кадис благодаря голам Мерино и Захаряна.

Напомним, Виктор Цыганков пропустит матч против Хетафе из-за повреждений. Зато украинец отправился в лагерь сборной Украины.

champion.com.ua