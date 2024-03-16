Фелипе Масса: Мы добиваемся справедливости

Фелипе Масса подал в суд на FIA, Формулу 1 и Берни Экклстоуна, и мы об этом рассказывали. В этот уик-энд бывший гонщик Формулы 1 находится на бразильском этапе чемпионата мира по гонкам на электромобилях и дал краткий комментарий по поводу предстоящего разбирательства.

«Думаю, я уже сказал по этому поводу всё, что должен был сказать, – приводит слова Массы RacingNews365. – В разных интервью я говорил, что в этом деле мы намерены бороться до конца, и это единственное, что я могу сказать. Дальнейшее развитие событий зависит уже не от меня, а от адвокатов.

У нас подобралась отличная группа профессионалов, которые занимаются этим делом, и я действительно верю в возможность его выиграть. Могу лишь добавить, что мы добиваемся справедливости, поскольку то, что тогда произошло, было несправедливо по отношению ко мне. Впрочем, я здесь только для того, чтобы говорить о Формуле E».

Интересно, что Берни Экклстоун в настоящее время тоже находится в паддоке городской трассы в Сан-Паулу, которая принимает четвёртый этап Формулы E.

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