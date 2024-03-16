Бывший соперник Фьюри сделал прогноз на его бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Супертяж Диллиан Уайт, который недавно был оправдан в допинговом деле и возвращается в ринг, поделился мнением о мегафайте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Очень трудно выбрать победителя, но Александр Усик уже показал, что он круче Тайсона, украинец умеет держать удар, а Фьюри падал и от слабых ударов.

Усик более точный боксер, чем Фьюри. Тайсон большой, он неудобен, имеет много уверенности. Сейчас трудно выбрать победителя», – признался Уайт.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua