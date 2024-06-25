Боттас: Борьба на Red Bull Ring отличается особой остротой

Команда Sauber готовится к австрийскому уик-энду, в программу которого входит спринт, в надежде, что ей наконец-то удастся заработать очки, тем более что определённые признаки прогресса уже есть.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «Мы отправляемся в Шпильберг, рассчитывая продолжить прогресс, обнадёживающие признаки которого видели в квалификации в Барселоне. Хотя в Испании мы не заработали очков, но у нас хотя бы появилась уверенность в своих силах, и мы настроены упорно трудиться, чтобы вернуться в призовую десятку.

Технические новинки, представленные в последнее время, помогают продвигаться вперёд, и на этой неделе мы намерены заняться поиском тонких настроек машины.

Этап на автодроме Red Bull Ring входит в календарь чемпионата десять последних лет, и его уже можно считать «современной классикой». Гонщики хорошо изучили эту трассу, но в предстоящий уик-энд там пройдёт ещё и спринт, уже третий в сезоне, поэтому в пятницу будет только одна тренировка, а сразу после неё – квалификация к спринту.

Поэтому важно всё сделать как можно более правильно, чтобы быть готовыми использовать любую возможность, какая только может представиться».

Валттери Боттас: «Мне нравится выступать в Австрии с тех пор, как эта гонка вернулась в календарь, поэтому я жду её с нетерпением. На Red Bull Ring отличная трасса с быстрыми поворотами и перепадом высот, к тому же автодром расположен в очень живописной местности.

Борьба на этой трассе отличается особой остротой, там немало участков, где возможны обгоны, поэтому нас ждёт интересная гонка. Мне не раз удавалось показывать в Австрии высокие результаты, в том числе я дважды побеждал и ещё пять раз поднимался на подиум. Именно там в 2014 году я впервые финишировал в первой тройке – даже не верится, что это было десять лет назад!



Если вспоминать Барселону, то там наша форма была уже лучше, чем на предыдущих этапах, однако чтобы вернуться в призовую десятку, ещё предстоит поработать. Поскольку в программу австрийского этапа входит спринт, важно сразу добиться комфортных ощущений за рулём, после чего наращивать темп».



Гуаньюй Чжоу: «Мы возвращаемся в Шпильберг, и это хорошо, ведь в предыдущие годы гонки на этой трассе доставляли мне удовольствие, поэтому я ожидаю, что нас ждёт интересный уик-энд.

У австрийской трассы уникальные характеристики: она короткая, там не так много поворотов, а им предшествуют зоны интенсивного торможения – всё это способствует острой борьбе на трассе. Посколько поворотов мало, это также означает, что от правильного прохождения каждого из них существенно зависит результат в квалификации.

Мы готовимся к гоночному уик-энду, у меня боевой настрой, и уже хочется поскорее приступить к работе на трассе. Вся команда понимает, что даже одна десятая может заметно сказаться на итогах квалификации, а когда в программу уик-энда входит спринт, это ещё важнее.

Надо сохранять собранность и стараться весь уик-энд выкладываться по максимуму как на трассе, так и за её пределами».

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