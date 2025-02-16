Себастьян Феттель пытался вернуться в Формулу 1

Себастьян Феттель завершил карьеру в Формуле 1 в конце 2022 года, проведя два сезона в Aston Martin. Четырёхкратный чемпион мира неоднократно говорил, что доволен своим решением уйти из гонок, однако немецкая пресса пишет о том, что Себастьян предпринимал попытки вернуться.

По информации F1-Insider, в 2024-м Феттель вёл переговоры с Sauber о контракте основного пилота, рассчитывая поучаствовать в проекте Audi по созданию собственной команды Формулы 1. Однако ни бывший руководитель Sauber Андреас Зайдль, ни его сменщик Маттиа Бинотто не проявили интерес к подписанию контракта с Себастьяном.

В команде решили сделать ставку на опытного Нико Хюлкенберга и молодого Габриэля Бортолето, который дебютирует в Формуле 1 в предстоящем сезоне.

Источник