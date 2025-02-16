Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе.

На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик из Украины и претендент Кейшон Дэвис из США.

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В 4-м раунде Кейшон имел большое преимущество. Американец нокаутировал украинца, отобрав у него чемпионский пояс WBO.

На поражение Беринчика отреагировала жена звездного украинского боксера Александра Усика Екатерина.

«Это не падение – это новый старт и мотивация», – написала Екатерина Усик в Инстаграме.

ФОТО. Жена Усика отреагировала на поражение нокаутом Беринчика от Дэвиса

sport.ua