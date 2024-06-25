Эвертон хочет приобрести нападающего французского Марселя

Об этом сообщает Foot Mercato

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Год назад Илиман Ндиайе перешел из "Шеффилд Юнайтед" в "Марсель" за 17 млн евро. Сенегалец не оправдал ожиданий в своем первом сезоне во Франции: Марселино и Дженнаро Гаттузо не смогли извлечь из игрока максимум, и только с приходом Жана-Луи Гассе на тренерскую скамью, форвард продемонстрировал свои лучшие качества.

Несмотря на неудачную игру Ндиайе, в его услугах заинтересован "Эвертон". Учитывая то, что Доминик Калверт-Льюин может покинуть стан "ирисок" этим летом, руководство английского клуба ищет ему замену. "Эвертон" сделал первичное предложение по приобретению футболиста и обе стороны сейчас очень близки к достижению соглашения.

Добавим, что Илиман Ндиайе провел в прошлом сезоне 46 матчей, где отметился 4 голами и 5 передачами.

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