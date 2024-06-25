Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности независимо от весовой категории.

«Для меня лучший боксер современности независимо от весовой категории это Наоя Иноуэ, а не Теренс Кроуфорд.

Если бы мы захотели провести бой с Кроуфордом, то в какой бы весовой категории прошел бы поединок? Наверное, мы бы подрались в полусреднем весе (до 67 кг)», – отметил Пакьяо.

Ранее стало известно, что легендарный 45-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо 28 июля проведет выставочный поединок против 25-летнего японского бойца ММА Тихиро Судзуки.

sport.ua