Легендарный Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности

Легендарный бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо назвал лучшего боксера современности независимо от весовой категории.
«Для меня лучший боксер современности независимо от весовой категории это Наоя Иноуэ, а не Теренс Кроуфорд.
Если бы мы захотели провести бой с Кроуфордом, то в какой бы весовой категории прошел бы поединок? Наверное, мы бы подрались в полусреднем весе (до 67 кг)», – отметил Пакьяо.
Ранее стало известно, что легендарный 45-летний филиппинский боксер Мэнни Пакьяо 28 июля проведет выставочный поединок против 25-летнего японского бойца ММА Тихиро Судзуки.