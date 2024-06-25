Макдэвид признан лучшим игроком плей-офф НХЛ

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф НХЛ.

27-летний канадец провел 25 матчей, в которых набрал 42 (8+34) очка. Для форварда это первый «Конн Смайт Трофи» в карьере.

«Флорида» победила «Эдмонтон» в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).

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