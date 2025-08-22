Президент Кристал Пэлас подтвердил, что главная звезда покинет клуб

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш подтвердил, что Эберечи Эзе вскоре завершит свой переход в "Арсенал", после того как в среду вечером "канониры" согласовали сумму трансфера в примерно 67,5 миллионов фунтов.

"Он был фантастическим для клуба. Мы все его любим за то, что он сделал и чего достиг, и мы рады, что он сможет реализовать другие свои амбиции. Но король больше не король, правда? Мы должны пережить это и найти других игроков, которые смогут поддержать остальных в команде и Оливера Гласнера", – сказал Пэриш.

Добавим, что Эзе провел 169 матчей за "Кристал Пэлас" во всех турнирах, забив 40 голов и отдав 28 ассистов.

