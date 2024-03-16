Индиан-Уэллс. Колхоф и Мектич выиграли третий совместный парный титул в этом году

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс состоялся финальный матч в парном разряде

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $12,418,99

Сетка турнира: парный разряд

Финал

Уэсли Колхоф/Никола Мектич (Нидерланды/Хорватия) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 5) 7:6(2), 7:6(4)

Уэсли Колхоф и Никола Мектич сыграли на шестом турнире после воссоединения в начале этого сезона (ранее теннисисты играли вместе до 2020 года) и выиграли третий совместный титул в этом году (Окленд и Роттердам). Всего для этой пары это был шестой совместный финал и четвертая победа.

Путь к победе:

R32: Стив Джонсон/Томми Пол (США, WC) 6:2, 7:6(3)

R16: Райан Сеггерман/Патрик Трхак (США, WC) 6:4, 7:6(6)

QF: Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США, 2) 6:4, 6(9):7, 10-7

SF: Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 7) 6:2, 6:1

FR: Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 5) 7:6(2), 7:6(4)

34-летний Уэсли Колхоф 41-й раз сыграл в финале и выиграл 19-й парный титул на уровне ATP тура (4-й на турнирах «Мастерс»). Нидерландский теннисист второй год сыграл в финале в Индиан Уэллс — в прошлом сезоне он вместе с британцем Нилом Скупски потерпел поражение в решающем поединке.

35-летний Никола Мектич провел 44-й финал на уровне АТР и завоевал свой 28-й титул (8-й на турнирах «Мастерс»). Хорват также выиграл второй титул в Индиан-Уэллс — в 2019 год он стал чемпионом вместе с аргентинцем Орасио Себальосом.

За победу в Индиан-Уэллс Уэсли Колхоф и Никола Мектич заработали $447,300 призовых на пару и 1000 рейтинговых очков каждый.

btu.org.ua