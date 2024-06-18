Лондон. Алькарас начал защиту титула, Маррей провёл 1000-й матч в карьере, Музетти остановил де Минора

На турнире ATP 500 в Великобритании завершились матчи первого круга

Лондон, Великобритания • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Франсиско Серундоло (Аргентина) 6:1, 7:5

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Мариано Навоне (Аргентина) 6:3, 6:2

Алехандро Табило (Чили) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) 7:6(6), 3:6, 6:1

Томми Пол (США, 5) — Себастиан Баэс (Аргентина) 6:4, 6:4

Себастьян Корда (США) — Карен Хачанов (-) 7:5, 7:6(5)

Маттео Арнальди (Италия) — Уго Умбер (Франция, 8) 3:6, 6:1, 7:6(6)

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Алексей Попырин (Австралия, Q) 6:3, 3:6, 6:3

Тэйлор Фритц (США, 4) — Таро Даниэль (Япония, Q) 6:3, 6:3

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, Q) — Бен Шелтон (США, 6) 6:3, 7:6(3)

Билли Гаррис (Великобритания, WC) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 6:4, 3:6, 6:3

Брэндон Накашима (США, SE) — Дэниэл Эванс (Великобритания, WC) 4:6, 6:3 (отказ)

Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс де Минор (Австралия, 2) 1:6, 6:4, 6:2

Карлос Алькарас продлил свою победную серию до восьми матчей подряд после титула на Ролан Гаррос полторы недели назад.

Маттео Арнальди отыграл матчбол на подаче соперника на тай-брейке решающего сета.

Энди Маррей сыграл тысячный матч в карьере и праздновал 739-ю победу. По количеству сыгранных матчей британец занимает пятое место в списке действующих игроков. Выше Маррея находятся Ришар Гаске (1004), Фернандо Фердаско (1006), Рафаэль Надаль (1300) и Новак Джокович (1324).

Джованни Мпетши Перрикар (№67 ATP) выиграл второй из двух сыгранных матчей против игроков из топ-20. Напомним, что в конце мая француз победил на турнире ATP 250 в Лионе (дебютный титул), а в полуфинале он был сильнее Александра Бублика. Также отметим, что Мпетши Перрика впервые вышел во второй круг турнира на траве.

Билли Гаррис (№162 ATP) записал в свой актив вторую победу над теннисистом, входящим в топ-40. Для британца это всего второе выступление в основной сетке турнира ATP. В прошлом году он дошёл до второго круга в Софии (ATP 250). За свой дебютный четвертьфинал в Туре Гаррис будет бороться с Джованни Мпетши Перрикаром.

Лоренцо Музетти остановил беспроигрышную серию Алекса де Минора, который на предыдущей неделе стал чемпионом турнира ATP 250 в Хертогенбосе. Итальянец одержал шестую победу над игроком из топ-10, остановив серию из 11 подряд поражений в подобных матчах.

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