Новак Джокович – об отношениях с Федерером и Надалем: “Это было обидно, но я чувствовал, что они хотели отстранить меня от своей истории”

Экс-первая ракетка мира и чемпион 24 турниров Grand Slam Новак Джокович в интервью бывшему хорватскому футболисту Славену Биличу рассказал о сложностях своих взаимоотношений с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем



“Это было обидно, но я чувствовал, что они хотели отстранить меня от своей истории. Они создали эту великую историю соперничества между собой, потому что Рафа выделялся на несколько лет раньше меня. И вдруг я появился, заявив всем, что хочу быть лучшим в мире, потому что знал, что могу быть лучше них. Это не понравилось ни им, ни миру тенниса в целом. Рафа и Роджер родом из европейских стран, родственных западному миру, ассоциирующихся с миром, свободой, равенством и т. д. В мире существуют сильные симпатии к тем или иным национальностям. Несмотря на мир, который у нас есть, расизм и границы существуют. Я говорю не о том, от чего я страдал, а об обществе в целом. Из-за моей национальности, но также и из-за моего характера. Я человек со многими недостатками. Я совершил много ошибок. То, что кто-то является моим соперником и я хочу его победить, не означает, что я желаю ему зла или ненавижу его.

Я всегда проявлял к ним уважение, они оба были для меня образцами, которых я стремился превзойти. Я знаю, что, возможно, было политически некорректно бросать им такой вызов. Я никогда не говорил о них плохо, но весь истеблишмент, пресса, спонсоры и т. д. начали действовать, чтобы сделать из меня злодея. Я боролся с Голиафом, чтобы попытаться быть тем, кого любят, но я им не был. Я чувствовал себя нежеланным ребенком, не понимал, почему люди не любят меня, когда я хотел создать связь с болельщиками, выходящую за пределы тенниса. Было время, когда я искал способ обрести эту любовь, но потом я понял, что не могу этого достичь и что я должен быть верен своей личности, честен перед собой и спать спокойно.

Я никогда не менял своего отношения к Рафе и Роджеру. Когда они решили дистанцироваться и быть холодными со мной, я это принял. А когда они решили приблизиться ко мне, я принял их с открытыми объятиями. Очевидно, что они были ключевыми фигурами в моем развитии как теннисиста, они заставляли меня постоянно совершенствоваться, особенно с 2011 года. Когда Рафа говорит, что не мог найти тактику для игры против меня, потому что у меня не было слабых мест, я особенно рад это слышать. Я всегда хотел вызывать такое чувство у своих соперников. С детства моей целью было сделать свой теннис как можно более совершенным, чтобы соперники чувствовали, что у меня есть ответ на все. Мой стиль игры можно одинаково эффективно применять на всех покрытиях и адаптировать к любым условиям. В 2011 году я начал чувствовать, что достигаю этого, что у меня есть решение на все и необходимый уровень, чтобы никто не мог меня победить.

Для меня было очень особенным победить Федерера на Уимблдоне несколько раз и Надаля на Ролан Гаррос. Это были их корты. Например, играть против Рафы на корте Шатрие – это уникальный, неописуемый опыт. Ты чувствуешь особую энергию, как будто все вибрирует. Особенности этого корта заставляли меня чувствовать, что невозможно обыграть Надаля, что он достанет все мячи. Поскольку между задней линией и ограждением было такое большое расстояние, я как будто не мог пробить виннер. Когда я играл в таких матчах на их любимых стадионах, я знал, что меня не будут очень поддерживать. Сначала это очень на меня влияло, честно говоря. Я боролся не только против них, но и против самого себя. Я много раз слышал, как люди говорили, что мне нужно, чтобы меня провоцировали, что это мне идет на пользу, и в некоторых ситуациях это правда, но кто хочет быть на заполненном стадионе, где его освистывают? Это не то, чего я хотел

Быть на турнирах без них – это не то же самое. Я действительно изменился после того, как Рафа ушел, я не думал, что это так на меня повлияет. Я много раз говорил, что когда они завершили свои карьеры, я почувствовал, как потерял что-то в себе. Даже когда Рафа в прошлом году только готовился к этому шагу, я уже чувствовал себя по-другому. Синнер и Алькарас – действительно невероятные и исключительные теннисисты. Мы будем видеть их в течение многих лет, и они будут лидерами тенниса и спорта. Но Федерер и Надаль, на мой взгляд, незаменимы, и большая часть меня ушла вместе с ними”.

btu.org.ua