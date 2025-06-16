Стюарды разобрали все спорные ситуации

Несколько часов после финиша Гран При Канады стюарды разбирали спорные ситуации на трассе с участием почти десятка гонщиков, позже сообщив о принятых решениях.

Эстебан Окон был оправдан по обвинению в непредсказуемом вождении на выезде с пит-лейн. Оливер Берман получил официальное предупреждение за нарушение инструкции директора гонки – неправильное возвращение на трассу после срезки четырнадцатого поворота.

Инцидент между гонщиками McLaren привёл к более серьёзному наказанию – Ландо Норрису дали пятисекундный штраф за то, что врезался сзади в машину Оскара Пиастри, но Ландо не получил штрафных баллов и не потерял позиций в протоколе, поскольку после схода и так был классифицировал последним.

Кими Антонелли, Пьер Гасли, Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Эстебан Окон, Оскар Пиастри и Лэнс Стролл получили официальные предупреждения за обгоны в режиме автомобиля безопасности после финиша гонки.

В Red Bull Racing подали два протеста на действия Джорджа Расселла за автомобилем безопасности. Первый – по поводу резкого торможения, из-за которого Макс Ферстаппен кратковременно опередил гонщика Mercedes, второй – из-за превышения определённого правилами расстояния в десять корпусов машины между лидером и автомобилем безопасности.

Стюарды сочли протест приемлемым и приняли к рассмотрению, после чего отклонили, как необоснованный. По их мнению Расселл не проявил неспортивного поведения, и не вёл себя непредсказуемо. Стюарды объявили, что дирекция гонки всегда допускает определенную степень терпимости в отношении правила десяти корпусов машины, а разумные торможения и ускорения являются типичными и на других кругах гонщик действовал аналогично.

Результаты гонки утверждены.

Источник