Ландо Норрис: Вперёд, к победе!

В McLaren надеются подтвердить прогресс MCL38 на требовательной к машинам трассе в Барселоне…

Ландо Норрис: «Здорово вернуться в Европу после успешного для нас Гран При Канады. Мы были близки к победе, но я рад вновь подняться на подиум, заработав важные очки для команды. Я знаю что за рулём этой машины могу бороться за победы, и с нетерпением жду продолжения сезона. Предстоит ещё поработать, чтобы побеждать регулярно, но мы движемся в верном направлении.



На прошлой неделе я побывал на нашей базе, чтобы повидаться со всей командой и подготовиться к Барселоне. Мне нравится бывать в Испании, там отличная атмосфера, эмоциональная поддержка и потрясающая Барселона.

У этой трассы свои сложности: здесь много медленных и скоростных поворотов, но я думаю, что мы сможем максимально использовать возможности машины. Вперёд, к победе!»



Оскар Пиастри: «В Канаде мы провели ещё один сильный уик-энд, я рад продолжить серию результатов, достигнутых в Имоле и Монако. Приятно ощущать, что ты постоянно на первых ролях.



В Барселоне у меня было несколько достойных выступлений в младших сериях. Благодаря напряжённой работе команды, машина в хорошей форме. С нетерпением жду момента, когда мы приземлимся в Испании».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы отправляемся в Барселону на Гран При Испании, где европейская часть сезона начнётся с серии из трёх гонок подряд. Гонщикам и всей команде предстоит проделать большую работу, чтобы сохранить достигнутую динамику, но мы воодушевлены нашими последними результатами.



Мы уверены, что MCL38 достойно выступит на разных типах трасс, но испанская трасса по-прежнему представляет собой уникальный вызов. Всё больше команд привозят обновления, важно сохранять концентрацию и добиваться успеха в каждый уик-энд».

Источник