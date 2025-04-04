В Alpine считают, что к аварии привели действия Дуэна

Богатыми на события получились для Alpine пятничные тренировки Гран При Японии. В первой сессии местный гонщик Рио Хиракава сел за руль машины Джека Дуэна, а во второй уже сам австралийский гонщик стал участником серьёзной аварии.

Машину Дуэна развернуло в первом повороте и на большой скорости отбросило в защитный барьер. Гонщика доставили в медицинский центр автодрома, где проверка показала, что с ним всё в порядке. Сразу после аварии казалось, что инцидент стал следствием технических проблем с машиной, но в пресс-релизе по итогам пятничных тренировок руководитель Alpine Оливер Оукс заявил, что к вылету привела ошибка гонщика.

Оливер Оукс, руководитель команды: «Мы были рады, когда Джек самостоятельно вылез из машины после инцидента во второй тренировке, и рады, что медицинская проверка показала, что с ним всё хорошо.

Это было ошибкой – не закрыть DRS в первом повороте. Из произошедшего необходимо извлечь урок, и я знаю, что Джек и команда будут готовы завтра. Его механикам предстоит много работы, чтобы восстановить машину после таких повреждений.

Если говорить о сегодняшней скорости, то есть области, над которыми мы должны поработать. Пьер продуктивно провёл вторую тренировку, что важно перед завтрашним днём, как и Рио, отлично отработавший программу сегодня с утра.

Мы опробовали различные варианты настроек и теперь у нас хорошее представление для дальнейшей работы перед квалификацией».

Пьер Гасли (9-й): «Хорошо, что Джек в порядке после инцидента во второй тренировке. Удар получился сильным, и я рад, что он не получил травм после такого происшествия.

Мой день был насыщенным. Несмотря на многочисленные паузы, нам многое удалось сделать. Мы опробовали разные варианты настроек, и машина хорошо управлялась, но ещё предстоит кое-что сделать перед оставшимися днями уик-энда.

Конечно, было бы лучше проехать большую дистанцию, но мы все в равных условиях. Нужно сосредоточиться на том, чтобы сделать максимум возможного завтра. Борьба в средней группе очень плотная – несколько десятых разделяют много машин. От этого только интереснее, и мы сделаем всё возможное в квалификации».

Джек Дуэн (20-й): «Прежде всего, я в порядке после инцидента. Удар был сильным, произошедшее застало меня врасплох, но я извлеку из этого урок. Я знаю, что команде предстоит много работы, чтобы восстановить машину к завтрашнему дню, поэтому заранее благодарю всех за усилия.

Сейчас я полностью сосредоточен на завтрашнем дне. Нужно провести третью тренировку и подготовиться к квалификации».

Рио Хиракава (12-й в первой сессии): «Я получил потрясающий опыт, приняв участие в первой тренировке на домашней трассе в Сузуке. Я очень хорошо знаю трассу, поэтому чувствовал себя уверенно и почти сразу начал атаковать на пределе, чтобы максимально продуктивно провести сессию и выполнить план команды. Мы сделали всё, что планировали, и узнали кое-что, что поможет команде в будущем.

Машина ощущается быстрой, я получил классный опыт на фантастической трассе и очень благодарен команде за эту возможность. Наконец, я рад, что Джек в порядке после аварии».

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