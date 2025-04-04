Гаэль Монфис – о своих карьерных планах: “Если всё будет хорошо, я должен доиграть до 40 лет”

Муж Элины Свитолиной французский теннисист Гаэль Монфис поделился своими карьерными планами



“Если всё будет хорошо, я должен доиграть до 40 лет, ведь это уже буквально в следующем году. Пока что мне ещё не 40 – в этом году мне исполнится 39, так что надеюсь более-менее хорошо закончить сезон, главное – без проблем со здоровьем. Если всё будет в порядке, я думаю, я смогу достичь этой цели.

Конечно, есть спортсмены, которые продолжают играть до 40, но если получится держать высокий уровень и в 40 – это будет круто. Безусловно, есть выдающиеся спортсмены, которым это удавалось. Суметь сделать нечто подобное на своём уровне – это было бы по-настоящему классно. Но главное – это то, насколько это даёт мне энергию. Вот что действительно потрясающе: каждый раз, когда я играю в такой «электрической» атмосфере, я питаюсь этой позитивной энергией. Эта энергия на корте помогает мне быть смелее в решениях. У меня ощущение, что с адреналином ты способен на большее.

Это просто исключительное чувство, и я невероятно благодарен, что могу его испытывать”, – сказал Гаэль Монфис в интервью Ouest-France.

На данный момент 38-летний Гаэль Монфис занимает 42-е место в рейтинге АТР. В этом сезоне француз провел 19 матчей и одержал 14 побед. В начале года Монфис завоевал свой 13-й титул, став чемпионом на соревнованиях в Окленде. На “Мастерсе” в Майами Гаэль стал самым возрастным теннисистом, кому удалось дойти до четвертого круга.

btu.org.ua