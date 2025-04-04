Никита Бондарев завершил выступления в плей-офф лиги NCDC

Никита Бондарев в лиге NCDC

Американский клуб «Пуэбло Булз» в составе с украинцем Никитой Бондаревым завершил выступления в плей-офф лиги NCDC (юниорская хоккейная конференция по развитию колледжей, действующая в 11 штатах США). В решающей игре №5 первого раунда против победителя Горного дивизиона «Айдахо-Фолс Спад Кингз» команда Никиты в присутствии 4020 зрителей проиграла в гостях (1:2) и уступила в серии: 2–3.

Киевлянин Бондарев в пяти матчах плей-офф заработал два ассистентских балла. В регулярном сезоне 18-летний сын экс-игрока «Сокола» Артема Бондарева набрал рекордные – 40 (8+32) очков в 51 игре.

sport.ua