НХЛ. Контракт лучшего игрока плей-офф, большой обмен и вопрос локаута

В первый день драфта НХЛ клубы были достаточно активными и объявили о ряде новых контрактов. В том числе новый договор получил обладатель Конн Смайт Трофи Сэм Беннетт, которого Флорида не отпустила на рынок свободных агентов.
– Флорида подписала новый контракт с форвардом Сэмом Беннеттом, который мог стать свободным агентом. Договор рассчитан на 8 лет.
Беннетт в минувшем плей-офф забросил 15 шайб и завоевал Конн Смайт Трофи, а команда второй сезон кряду выиграла Кубок Стэнли.
– Форвард Джон Таварес решил остаться в Торонто. Бывший капитан команды заключил договор на 4 года. В прошлом сезоне Таварес набрал 74 очка в 75 матчах.
– Монреаль выменял у Нью-Йорк Айлендерс защитника Ноа Добсона и сразу подписал с ним контракт на 8 лет. Взамен Островитяне получили два выбора на драфте и проспекта Эмила Хайнемана.
Добсон в прошлом сезоне набрал 39 очков в 71 матче.
– НХЛ и Профсоюз игроков согласовали новый Коллективный договор. Контракт будет заключен до 2030 года, что означает отсутствие локаута в Лиге.
Сторонам осталось только официально утвердить документ.
Состоялся драфт НХЛ. Кого выбрали под первым номером
sport.ua