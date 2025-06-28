НХЛ. Контракт лучшего игрока плей-офф, большой обмен и вопрос локаута

Getty Images/Global Images Ukraine

В первый день драфта НХЛ клубы были достаточно активными и объявили о ряде новых контрактов. В том числе новый договор получил обладатель Конн Смайт Трофи Сэм Беннетт, которого Флорида не отпустила на рынок свободных агентов.

– Флорида подписала новый контракт с форвардом Сэмом Беннеттом, который мог стать свободным агентом. Договор рассчитан на 8 лет.

Беннетт в минувшем плей-офф забросил 15 шайб и завоевал Конн Смайт Трофи, а команда второй сезон кряду выиграла Кубок Стэнли.

– Форвард Джон Таварес решил остаться в Торонто. Бывший капитан команды заключил договор на 4 года. В прошлом сезоне Таварес набрал 74 очка в 75 матчах.

– Монреаль выменял у Нью-Йорк Айлендерс защитника Ноа Добсона и сразу подписал с ним контракт на 8 лет. Взамен Островитяне получили два выбора на драфте и проспекта Эмила Хайнемана.

Добсон в прошлом сезоне набрал 39 очков в 71 матче.

– НХЛ и Профсоюз игроков согласовали новый Коллективный договор. Контракт будет заключен до 2030 года, что означает отсутствие локаута в Лиге.

Сторонам осталось только официально утвердить документ.

Состоялся драфт НХЛ. Кого выбрали под первым номером

sport.ua