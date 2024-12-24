Экс-чемпион мира назвал Усика самым выдающимся боксером в истории

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон после боя-реванша между украинцем Александром Усиком (23–0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34–2–1, 24 КО) заявил, что украинец является самым выдающимся боксером в истории.

Он призвал посмотреть на его резюме, что он сделал как боксер супертяжелого веса, ведь большую часть этих поединков он провел вдали от дома, на чужой территории.

Карл Фрэмптон добавил, что затем он перешел в супертяжелый вес и сделал то, что сделал, опять же на чужой территории.

«Этот парень – самый выдающийся, не только среди этого поколения.

Мы часто стесняемся называть бойцов одними из величайших всех времен, пока они еще продолжают карьеру. То, что Усик совершил за 23 поединка, превосходит достижение любого другого боксера в истории. Он уже может быть величайшим всех времен (GOAT)», – написал Фрэмптон на своей странице в соцсети Х.

Напомним, в ночь на 22 декабря в саудовском городе Эр-Рияд украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) победил британца Тайсона Фьюри (34–1–1, 24 КО).