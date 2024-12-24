Ига Швёнтек – о United Cup: “В этом году мы хотим получить еще один шанс дойти до последних стадий турнира и побороться за победу”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек уже прилетела в Сидней, где через несколько дней стартует первый турнир нового сезона – объединенный командный чемпионат United Cup



В прошлом году сборная Польши, в составе которой лидерами были Швёнтек и Хуркач, дошла до финала, в котором в упорном противостоянии уступила команде Германии.

“В прошлом году мы были так близки,” – сказала Швёнтек в интервью Tennis Australia после прибытия в Сидней. “[Были] матчболы в матче Хуби [Хуркача]. Поэтому в этом году мы хотим получить еще один шанс, дойти до последних стадий турнира и побороться за победу, потому что, я думаю, польская команда потрясающая. У нас уже есть большой опыт игры друг с другом.

Прошлогодний финал вызывает множество эмоций, но я до сих пор вспоминаю его с положительной стороны, даже несмотря на поражение. Это было довольно зрелищно.”

Ига прибыла в Сидней для старта сезона 2025 после интенсивной физической подготовки под руководством нового тренера Вима Фиссетта. Бывшая первая ракетка мира пригласила Фиссетта в команду, завершив трехлетнее сотрудничество с Томашем Викторовским после US Open.

“Условия здесь совсем другие, чем в Сиднее и Мельбурне, – отметила Ига. – Поэтому следующие дни я буду упорно тренироваться, чтобы привыкнуть к местным кондициям. В целом, моя подготовка прошла отлично, даже несмотря на то, что она была короткой из-за позднего завершения сезона. Каждый день на корте я проводила с полной самоотдачей, и это было самым важным.”

Швёнтек и Хуркач третий год подряд станут лидерами польской сборной на этих соревнованиях. Команда, посеянная под вторым номером, попала в группу с Чехией и Норвегией. Свой первый матч Польша проведет против Норвегии вечером 30 декабря, а затем встретится с Чехией в первый день нового года.



Особое внимание польская теннисистка уделила будущей встрече с Каролиной Муховой 1 января:

“Это первый турнир года, и никогда не знаешь, какую игру ты сможешь показать. Нужно несколько дней, чтобы почувствовать себя на корте. Думаю, оба матча будут сложными, особенно против Чехии. С Каролиной Муховой у нас всегда были напряженные битвы, обычно в три сета. Так что это будет очень интересно. Пока я просто двигаюсь шаг за шагом и сосредотачиваюсь на первых матчах.”



btu.org.ua