Джозеф ПАРКЕР: «Я делаю перерыв и еду домой. Остальное я не контролирую»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер прокомментировал свою победу в поединке с Мартином Баколе, а также поделился планами на будущее:

«Мартин принял бой на коротком уведомлении, поэтому не был в оптимальной форме, как я. В любом случае он сделал все, что мог, просто я сумел попасть правой рукой и завершить бой досрочно. Я очень счастлив… Я спарринговал с ним раньше, поэтому знал, что Баколе будет опасен. Удары, которые он наносил, были болезненными.

Следующий бой – титул чемпиона мира. Было бы здорово сразиться с Усиком или Дюбуа. Сначала я делаю перерыв и еду домой, чтобы увидеть семью. Остальное я не контролирую. Могу только с нетерпением ждать, когда будет следующий бой за пояс, это было бы потрясающе», – подытожил Паркер.

sport.ua