«Наоя Иноуэ». Непобедимый украинский боксер – о возможных соперниках

Александр Соломмеников

Непобедимый украинский боксер Александр Соломенников (16–0, 8 КО), который выступает в полулегком весе (до 57,2 кг) поделился мнением о ближайших перспективах и назвал имя соперника, с которым больше всего хотел бы провести бой:

– У вас шикарный рекорд (16–0, 8 KO), который заинтересует многих известных боксеров. С кем из них хотели бы провести бой?

– В моем весе очень хорошие боксеры из США, Британии. Основная же цель – подраться когда-нибудь с японцем Наоей Иноуэ (28–0, 25 KO). Он много лет входит в число лучших боксеров планеты, и это заставляет меня еще усерднее тренироваться. В прессе говорилось, что японец будет переходить в мой дивизион. Встретиться с ним в ринге – это было бы невероятным опытом. Буду делать все возможное, чтобы однажды это произошло наяву.

– Есть ли боксер, на которого равнялись в детстве или берете пример сейчас?

– В детстве равнялся на американца Роя Джонса. Смотрел его бои, нравился его игровой и яркий стиль. Сейчас много молодых хороших боксеров, таких как Джервонта Дэвис (30–0, 28 КО), или уже упомянутый мной Наоя Иноуэ (28-0, 25 KO). От каждого из этих ребят можно перенять самые лучшие качества.

В последнем поединке Соломенников одержал уверенную победу единогласным решением судей – победил представителя Венесуэлы Майкла Беамонта (19-7-1, 9 КО).

sport.ua