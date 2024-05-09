Джордж КАМБОСОС: «У Ломаченко одна дорога – завершить карьеру»

Sky Sports. Ломаченко и Камбосос

Австралийский боксер Джордж Камбосос уверен, что в поединке за титул IBF легкого веса сможет победить украинца Василия Ломаченко.

«Я невероятно уверен в своих силах. У меня был такой тренировочный лагерь, что моя уверенность выше, чем когда-либо раньше. Когда я побью Ломаченко, то у него останется одна дорога – завершить карьеру. Он еще никогда не дрался с боксером, у которого есть такая скорость и мощь в руках».

«Я очень хочу эту победу, невероятно заряжен на успех. Раньше мы несколько раз были близки к подписанию контракта на бой, но постоянно что-то мешало. Наконец все сложилось», – сказал Камбосос.

Бой пройдет 12 мая.

ВИДЕО. Три минуты. Ломаченко и Камбосос провели дуэль взглядов

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