ОФИЦИАЛЬНО. Обидчик украинца повышен в статусе до суперчемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Джарон Эннис и Эдди Хирн

Обладатель титула WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Джарон Эннис (34–0, 30 КО) официально повышен в статусе до суперчемпиона. Об это сообщили на сайте Всемирной боксерской ассоциации.

Такое решение было принято после того, как американец нокаутировал литовского боксера Эймантаса Станиониса 12 апреля. На данный момент Эннис владеет тремя титулами – WBA, IBF и The Ring.

В следующем поединке Джарон обязан провести защиту пояса против оппонента из Узбекистана Шахрама Гиясова. Тот согласился подождать, пока Эннис и Станионис проведут унификацию титулов. Теперь Гиясов получит шанс стать чемпионом мира.

В ноябре 2024 года американский боксер пересекался на ринге с украинским претендентом Кареном Чухаджяном – Эннис в конкурентном поединке одолел оппонента единогласным решением судей.

sport.ua