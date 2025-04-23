Норрис отказался от алкоголя ради борьбы за титул

Первые пять этапов сезона показали, что гонщики McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис входят в число претендентов на титул. После гонки в Джидде Ландо рассказал, что изменил образ жизни, чтобы повысить шансы в борьбе за первое место по итогам сезона.

«Я бы с удовольствием повторил вечеринку, которая у нас была в прошлом году перед Гран При Майами, ведь это был один из лучших дней в моей жизни, – рассказал Ландо в эфире телеканала Viaplay. – Сразу после неё я выиграл гонку. Я скучаю по друзьям, ведь я тогда хорошо провёл неделю в Амстердаме, но сейчас я борюсь за титул.

Я больше не могу позволить себе такой образ жизни. После гонок я должен возвращаться домой и тренироваться. Гонка в Джидде получилась физически сложной, и я бы не отказал от выпивки. Но в этом году я вообще не пил и горжусь этим. Я продолжаю много работать и больше не хожу на вечеринки.

Я борюсь с лучшими гонщиками мира – Максом Ферстаппеном, Оскаром, Шарлем Леклером и Джорджем Расселлом. Если я допущу хотя бы малейшую ошибку, то расплата будет немедленной».

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