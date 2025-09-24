В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный американский спортивный обозреватель и комментатор Макс Келлерман в эфире шоу Ring выбрал следующего соперника абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

«Бой в супертяжелом весе, который я сейчас больше всего хочу увидеть, это Александр Усик против Мозеса Итаумы», — сказал Келлерман.

Этот поединок хочет организовать глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua