Вильнёв: Хорнер станет ценным активом для любой команды

Жак Вильнёв порадовался за Кристиана Хорнера, получившего солидные отступные от Red Bull Racing, которые могут достигать 100 миллионов долларов США, за досрочное расторжение контракта. Чемпион мира 1997 года не сомневается, что Хорнер быстро найдёт новую работу.

Жак Вильнёв: «Хорнер получил действительно большое выходное пособие. Хорошо, что обе стороны теперь свободны, не имеют никаких обязательств друг перед другом и могут двигаться дальше. Это очень хорошо.

Хорнер на протяжении многих лет был ценным активом Red Bull, а теперь он станет ценным активом для любой ведущей команды. Все знают, что он умеет побеждать. Мне очень любопытно, где он окажется дальше и в какой роли».

По информации британской Daily Mail, новым местом работы Кристиана Хорнера может стать MotoGP. Но британский специалист не будет руководить командой, как его бывший коллега Гюнтер Штайнер, а возглавит всю серию. Впрочем, это пока на уровне неподтверждённых слухов.

