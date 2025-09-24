Легенда тенниса Бьорн Борг: “За свою жизнь я принял много глупых решений, но сегодня я счастлив”

Одиннадцатикратный чемпион турниров Grand Slam швед Бьорн Борг откровенно рассказал о своем жизненном пути и о нынешней борьбе с онкологией



О Новаке Джоковиче

“Джокович для меня – лучший игрок, который когда-либо выходил на корт. А второе место занимают Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Они делят его между собой.

Удивительно, как Новак может играть в 38 лет на таком уровне. Я очень впечатлен его уровнем. Я знаю, что он хочет выиграть 25-й титул Grand Slam. Надеюсь, он будет играть еще как минимум один год, потому что его теннис этого стоит. Ему будет сложно реализовать свою цель в борьбе с Янником Синнером, Карлосом Алькарасом и другими молодыми игроками, но он все еще способен это сделать”.

О завершении своей карьеры в 26 лет

“Я решил завершить карьеру, потому что потерял мотивацию. Я никогда не мог остаться наедине с собой. Когда я был в отелях, я всегда пользовался рум-сервисом. Если я спускался в ресторан в отеле – вокруг были люди. Если шел в город – всегда ждали 15-20 фотографов. Это было слишком для меня”.



Об отсутствии команды в 70-80-х годах

“Сегодня у игроков большая команда – у них есть тренеры, агенты, столько людей вокруг. Мы были одни. Если нужно было что-то сделать – приходилось решать самим, без посторонней помощи.

Если бы у меня была такая поддержка, когда я плохо себя чувствовал из-за тенниса и жизни, это могло бы все изменить. Возможно, я продолжил бы играть. Это могло бы сыграть огромную роль”.

О соперничестве с Джоном Макинроем

“Однажды мы играли финал в Новом Орлеане. Я вел 4:1 в третьем сете. Джон вел себя очень неприятно. Мы разыграли мяч, и я показал ему жестом: «Иди сюда». Он посмотрел на меня как на сумасшедшего, но подошел.

Я сказал ему: «Это всего лишь игра. Просто веди себя спокойнее». Джон посмотрел на меня как на странного. У меня был матчбол, но он выиграл тот матч. Но после этого мы стали очень сильно уважать друг друга. Мы стали хорошими друзьями не только на корте, но и за его пределами”.



О наркотиках и передозировке

“Я чувствую облегчение после того, как рассказал свою историю миру. В моей жизни было много как хорошего, так и плохого. Но это облегчение – написать эту книгу «Heartbeats, a Memoir», потому что я много раз думал: как я мог принимать такие глупые решения?

Я начал употреблять наркотики после завершения карьеры. В 1989 году меня госпитализировали из-за передозировки, а несколько лет спустя я потерял сознание на мосту из-за сердечного приступа, связанного с наркотиками.

Я принимал хорошие решения, но и очень много глупых. Я вступал в отношения, в которые не следовало вступать, делал вещи, которые не должен был делать. Но сейчас я счастлив и доволен”.

О борьбе с раком

“В 2023 году мне диагностировали рак простаты. Врачи сказали: хорошо, что я сделал операцию, потому что моя проблема выглядела очень плохо и очень серьезно. Сейчас у меня остались «спящие» раковые клетки, но я каждые шесть месяцев прохожу обследование.

Последнее было в августе – все хорошо, никаких проблем. Я в порядке и я счастлив”.



