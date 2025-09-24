НХЛ. Возвращение Тэйвза, победы Монреаля, Бостона и Тампы

Getty Images/Global Images Ukraine

В НХЛ продолжаются предсезонные матчи, а команды и игроки готовятся к старту регулярного чемпионата.

Среди результатов дня отметим победу Эдмонтона над Виннипегом 3:2 и возвращение на лед форварда Джонатана Тэйвза. Легенда Чикаго пропустил два сезона из-за болезни, но решил вернуться в Лигу, подписав контракт с Джетс.

Тэйвз сыграл первый матч с апреля 2023 года.

На Востоке Монреаль обыграл Филадельфию 4:2, а форварды Коул Кофилд и Ник Сузуки забили по голу и сделали по ассисту. Бостон в напряженном матче обыграл Нью-Йорк Рейнджерс 5:4 в овертайме, а Нью-Джерси забросил 6 шайб в ворота Айлендерс. Два ассиста сделал лидер Дьяволов Джек Хьюз, пропустивший последние месяцы минувшего сезона.

Коннор Бедард забросил шайбу, но Чикаго уступил Детройту 2:3 в первом матче нового тренера Ястребов Джеффа Блашилла.

Кроме овертайма в Бостоне в дополнительный период сегодня победили Даллас в матче с Миннесотой и Оттава в игре с Торонто.

Предсезонные матчи НХЛ

Нью-Йорк Рейнджерс – Бостон 4:5 в овертайме

Детройт – Чикаго 3:2

Баффало – Коламбус 2:1

Нью-Джерси – Нью-Йорк Айлендерс 6:2

Торонто – Оттава 2:3 в овертайме

Монреаль – Филадельфия 4:2

Даллас – Миннесота 3:2 в овертайме

Виннипег – Эдмонтон 2:3

Нэшвилл – Тампа-Бэй 2:3

Калгари – Сиэттл 4:1

Вегас – Лос-Анджелес 1:3

sport.ua