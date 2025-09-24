Ницца – Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Рома" Артема Довбика начинает свой путь в Лиге Европы выездным матчем против "Ниццы". Французы слабо начали сезон, потерпев 2 выездных и одно домашнее поражение. "Рома" же выиграла три из четырех матчей и готова продолжать свой путь. Но главный вопрос – сыграет ли Довбик?

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 24-го сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

3.30 3.60 2.36 Узнать больше

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча “Ницца” – “Рома” Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

www.ua-football.com