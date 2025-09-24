Леннокс ЛЬЮИС: «Такой боксер в себя не верит, он всех обманывает»

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис ответил, как относится к боксерам, принимающим допинг.

«Боксер, который обманывает, не верит в себя. И люди, которые обманывают, не хотят работать. Такие боксеры не хотят делать то, что нужно, чтобы стать чемпионом. Ваш мозг должен заставлять вас работать упорно. Не принимайте таблетки или инъекции, чтобы заставить себя работать», – отметил Леннокс.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис назвал место Александра Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов в истории.

