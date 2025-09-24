Дорожный Mercedes Айртона Сенны уйдёт с аукциона

Дорожный Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 1985 года выпуска, которым владел легендарный Айртон Сенна, будет продан на аукционе RM Sotheby’s по оценочной стоимости 300 000–340 000 долларов.

В честь открытия обновлённой трассы в Нюрбургринге и выпуска нового Mercedes-Benz 190 E 2.3-16 в 1984 году была организована «Гонка чемпионов» – именитых пилотов помог собрать Ники Лауда. В их числе были девять чемпионов Формулы 1 и два перспективных гонщика – Ален Прост и Айртон Сенна. Говорят, что бразильцу право на участие уступил Эмерсон Фиттипальди.

Все автомобили на трассе представляли собой слегка модифицированные для гонок 190 E 2.3-16; Сенна ездил на автомобиле цвета «дымчатый серебристый металлик» с номером 11.

В квалификации Сенна занял третье место, уступив Просту и Ройтеману, но гонку уверенно выиграл. Машина понравилась бразильцу, и в октябре 1985 года он приобрёл её, лично забрав на заводе Mercedes-Benz.

Сенна пользовался автомобилем два года, в последней сервисной квитанции указан пробег – 24 862 мили, а потом продал, поскольку переезжал в Монако. Следующим владельцем стал Робин Кларк, друг менеджера Сенны Джулиана Якоби.

В комплекте с машиной оригинальные документы, заводская накладная и налоговая квитанция на имя Сенны. Ещё одна отличительная примета машины – автограф Ники Лауды под капотом.

