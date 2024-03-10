Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6, 44 KO) выйдет в ринг против блогера Джейка Пола (9-1, 6 KO), сейчас активно занимающегося бойцовской карьерой. Бой запланирован на 20 июля.

Легендарный Тайсон поделился видеороликом, как он готовится к этому поединку.

На момент поединка Тайсону будет 58 лет, соперник младше его на 30 лет.

Последний бой Майк провел в 2020 году против Роя Джонса. Это был выставочный бой, который завершился вничью и не был зачислен в рекорд боксеров.

ВИДЕО. Майк Тайсон показал свою форму накануне боя с Джейком Полом

sport.ua