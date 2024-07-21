Юнто Накатани – Винсент Астролабио. Нокаут в первом раунде. Видео боя

Скриншот с видео

В японском Токио 20 июля 2024 года прошел вечер бокса, в главном поединке которого встречались местный боец ​​– «паундовый» чемпион мира по версии WBC в легчайшм весе (до 53, 5 кг) Юнто Накатани (28-0, 21 КО) и претендент его титул филиппинец Винсент Астролабио (19-5, 14 КО).

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Японец был несомненным фаворитом матча, но все-таки никто не ожидал, что поединок сложится для него так легко. Накатани нокаутировали оппонента уже в первом раунде.

Для Юунто это была первая защита титула в 53,5 кг, ранее она также был чемпионом мира в категориях до 50,8 кг и 52,1 кг.

К вашему вниманию видео нокаута и лучших моментов боя Юнто Накатани – Винсент Астролабио.

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