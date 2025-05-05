Определились пары второго раунда плей-офф НХЛ

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В НХЛ завершился первый раунд плей-офф и определились пары полуфиналов конференций.

Отметим, что на Востоке и Западе больших сенсаций не случилось, однако Виннипег, который был лучшей командой регулярного сезона, лишь во втором овертайме седьмого матча обыграл Сент-Луис.

Кроме того, на Западе в битве двух претендентов на Кубок Стэнли Даллас выбил Колорадо в семи матчах. На Востоке действующий чемпион Флорида в пяти встречах прошел Тампу-Бэй.

Второй раунд плей-офф НХЛ

Восток

Вашингтон – Каролина

Торонто – Флорида

Запад

Виннипег – Даллас

Вегас – Эдмонтон

sport.ua