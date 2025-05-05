Определились пары второго раунда плей-офф НХЛ

В НХЛ завершился первый раунд плей-офф и определились пары полуфиналов конференций.
Отметим, что на Востоке и Западе больших сенсаций не случилось, однако Виннипег, который был лучшей командой регулярного сезона, лишь во втором овертайме седьмого матча обыграл Сент-Луис.
Кроме того, на Западе в битве двух претендентов на Кубок Стэнли Даллас выбил Колорадо в семи матчах. На Востоке действующий чемпион Флорида в пяти встречах прошел Тампу-Бэй.
Второй раунд плей-офф НХЛ
Восток
Вашингтон – Каролина
Торонто – Флорида
Запад
Виннипег – Даллас
Вегас – Эдмонтон