НБА. Михайлюк не выходил за Юту в проигранном матче против Лейкерс, Вашингтон без Лэня уступил Сан-Антонио

Уверенные победы одержали Денвер, Бостон, Кливленд и Оклахома

В ночь на 11 февраля состоялись десять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз, за которую выступает украинский защитник Святослав Михайлюк, потерпела поражение на выезде от Лос-Анджелес Лэйкерс (113:132) в дебютном матче за новую команду Луки Дончича. Сам Михайлюк в заявке числился, но на площадку не выходил.

Обошелся без украинца — Алексея Лэня — и Вашингтон Уизардс, сгоревший дома Сан-Антонио (121:131). Напомним, по имеющейся информации, вскоре украинский центровой, недавно перешедший из Сакраменто Кингз, может снова сменить команду и стать игроком Индианы Пэйсерс.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс — Сан-Антонио Сперс — 121:131 (30:40, 33:26, 33:34, 25:31)

Кливленд Кавальерс — Миннесота Тимбервулвз — 128:107 (30:12, 36:32, 38:34, 24:29)

Орландо Мэджик — Атланта Хокс — 106:112 (22:25, 35:25, 25:33, 24:29)

Бруклин Нетс — Шарлотт Хорнетс — 97:89 (34:30, 27:19, 24:16, 12:24)

Майами Хит — Бостон Селтикс — 85:103 (24:18, 19:34, 22:36, 20:15)

Милуоки Бакс — Голден Стэйт Уорриорз — 111:125 (27:29, 24:29, 32:31, 28:36)

Оклахома-Сити Тандер — Нью-Орлеан Пеликанс — 137:101 (33:20, 39:30, 30:28, 35:23)

Даллас Маверикс — Сакраменто Кингз — 128:129 OT (35:27, 26:34, 32:26, 23:29, 12:13)

Денвер Наггетс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 146:117 (38:27, 32:28, 42:37, 34:25)

Лос-Анджелес Лейкерс — Юта Джаз — 132:113 (37:25, 35:22, 28:28, 32:38)

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