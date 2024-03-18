Киев-Баскет крупно обыграл Кривбасс и закрепился на третьем месте в Суперлиге FAVBET

Завтра киевляне сыграют в последнем матче регулярки против Днепра

Киев-Баскет не испытал проблем против Кривбасса в предпоследнем для обеих команд матче регулярного чемпионата Суперлиги-FAVBET — 90:57.

Явный аутсайдер сезона (лишь две победы из 26 возможных), к своей чести, поначалу оказал достойное сопротивление столичной команде. Долгое время Кривбасс вел в счете, и лишь под конец первой четверти киевлянам удалось переломить ход игры.

Все на свои места расставила вторая четверть игры, когда фаворит буквально смел аутсайдера с паркета и уничтожил всю интригу — 53:28 к большому перерыву. Дальнейшее было уже делом техники, тем более что Киев-Баскет не расслабился и увеличил гандикап.

Эта победа гарантировала команде Дмитрия Забирченко третье место. Завтра, 19 марта, Киев-Баскет завершит регулярный чемпионат поединком против лидера — Днепра. Кривбасс будет противостоять Черкасским Мавпам.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — Кривбасс — 90:57 (23:19, 30:9, 22:13, 15:15)

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