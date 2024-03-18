ATP Challenger Tour. Боржеш победил Берреттини в финале и защитил свой титул в Аризоне, Варильяс выиграл турнир в Чили и вернулся в топ-100

Результаты турниров серии ATP Challenger Tour, проходивших на прошлой игровой неделе

Финикс, США • 12-17 марта • хард • $225,500

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[5] Нуну Боржеш (Португалия, №60) — [WC] Маттео Берреттини (Италия, №154) 7:5, 7:6(4)

27-летний Нуну Боржеш успешно защитил свой титул на турнире в Аризоне. Для португальского теннисиста это шестой выигранный «челленджер» в карьере. Успешное выступление на турнире в США принесло теннисисту $30,770 призовых и 175 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге ATP игрок опустился на 61-ю позицию (-1).

Отметим, что итальянец Маттео Берреттини провел свой первый турнир с августа прошлого года. Экс-шестая ракетка мира пропустил длительный период из-за травмы стопы.

Секешфехервар, Венгрия • 11-17 марта • грунт (зал) • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[Q] Чун Син Цен (Китайский Тайбэй, №328) — [7] Титуан Дроге (Франция, №167) 4:1 отказ

22-летний Чун Син Цен впервые с апреля 2022 года триумфовал на турнире Challenger Tour (четвертый титул этой серии в карьере). Свое выступление на турнире теннисист начал с квалификации и выиграл семь матчей подряд. Победа в Секешфехерваре принесла Чун Син Цену $10,200 призовых и 75 рейтинговых очков. В рейтинге АТР он поднялся на 245-ю позицию (+83).

Сантьяго, Чили • 11-17 марта • грунт • $82,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[2] Хуан-Пабло Варильяс (Перу, №110) — [4] Факундо Багнис (Аргентина, №147) 6:3, 6:2

28-летний Хуан-Пабло Варильяс впервые с ноября 2022 года выиграл «челленджер» (шестой в карьере). По ходу турнира перуанец отыграл 6 матчболов соперников (по три в первом круге и четвертьфинале). Победа в Сантьяго принесла игроку $11,200 призовых и 75 рейтинговых очков, что позволит Варильясу вернуться в топ-100 рейтинга ATP и подняться на 95-ю позицию (+15).

Гамбург, Германия • 11-17 марта • хард • €36,900

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Генри Сквайр (Германия, №271) — [Q] Клеман Шидех (Франция, №320) 6:4, 6:2

23-летний Генри Сквайр выиграл дебютный «челленджер» в карьере. За весь турнир немецкий теннисист не проиграл ни одного сета. Успешное выступление на домашнем турнире в Гамбурге принесло игроку $5,080 призовых и 50 рейтинговых очков. С понедельника Сквайр обновит личный рейтинговый рекорд поднявшись на 240-е место в рейтинге (+31).

btu.org.ua