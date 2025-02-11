Владимир КЛИЧКО: «Рассматриваем много деталей. Я всегда был готов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко высказался о своем возможном возвращении на ринг в 2025 году.

«Я всегда был к этому готов, ведь постоянно тренировался. Я до сих пор тренируюсь. Слухи о моем возвращение ходят уже достаточно давно, еще с тех пор, как я ушел на пенсию. Да, побить рекорд Джорджа Формана и стать старейшим чемпионом хевивейта – для меня это захватывающе. Рассматриваем много деталей, но анонсировать пока нечего», – сказал Кличко.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что его брат Виталий советовал ему завершить карьеру после поражения от Леймона Брюстера в 2004 году.

sport.ua