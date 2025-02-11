Экклстоун: Хэмилтон в Ferrari долго не задержится

Берни Экклстоун дал свой прогноз срока сотрудничества Льюиса Хэмилтона с Ferrari, который семикратному чемпиону мира явно не понравится. 94-летний экс-глава менеджмента Формулы 1 предрекает, что долго оно не продлится.

«Я не думаю, что в Ferrari Льюис получит привычное ему внимание, – заявил Экклстоун в интервью Telegraph. – Прежде всего в команде очень довольны Шарлем Леклером, его напарником. Леклер говорит с ними на одном языке, и в Скудерии о нём заботятся. Даже если Льюис добьётся хороших результатов, у него будет много врагов, потому что он чужак, неожиданно откуда-то появившийся».

При этом Леклер на 13 лет младше Хэмилтона, но когда Экклстоуну задали вопрос о возрасте Льюиса, он ответил так: «У меня есть своя теория на этот счёт. Дело не в возрасте гонщиков, а в том, что они так долго занимаются одним и тем же делом.

Что касается Льюиса, мне представляется, что он подустал, утратил мотивацию. Если бы он ещё никогда не побеждал в чемпионате мира, всё могло бы быть по-другому, тогда у него бы был мотив завоевать хотя бы один титул. Но их у него семь. Он в Ferrari долго не задержится.

Пьеро Феррари, который пригласил его в команду, по-прежнему считает, что они всё сделали правильно. Надеюсь, он окажется прав. Надеюсь, это не было для них рискованным шагом в неизвестность, о котором они ещё пожалеют…

Хэмилтон очень одарённый гонщик, но так ли велик его талант, как об этом говорят? Нет, хотя и этого по-прежнему достаточно, чтобы выигрывать гонки. Но я не понимаю, для чего он занимается всеми остальными своими делами? Он должен перестать отвлекаться на музыку и прочую ерунду».

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