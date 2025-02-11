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Футбол

Манчестер Сити – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    • "Манчестер Сити" и "Реал“ регулярно встречаются в Лиге чемпионов. В этом сезоне судьба снова их свела. Уже на этапе 1/16 финала кому-то из двух грандов мирового футбола придется покинуть турнир. Первая игра противостояния состоится в Манчестере.

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    • Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

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    Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

    Лига чемпионов. 1/16 финала

    11.02.2025. Этихад Стэдиум (Манчестер)

    Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

    Манчестер Сити – Реал. 22:00

    Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Манчестер Сити - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляція матчу Манчестер Сіті – Реал Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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