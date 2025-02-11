Манчестер Сити – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" и "Реал“ регулярно встречаются в Лиге чемпионов. В этом сезоне судьба снова их свела. Уже на этапе 1/16 финала кому-то из двух грандов мирового футбола придется покинуть турнир. Первая игра противостояния состоится в Манчестере.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

2.33 3.75 2.91 Узнать больше

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

Лига чемпионов. 1/16 финала

11.02.2025. Этихад Стэдиум (Манчестер)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Манчестер Сити – Реал. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу Манчестер Сіті – Реал Смотреть трансляцию

www.ua-football.com