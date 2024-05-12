Украинцы на турнирах ITF 12 мая (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($15,000; Clay — Outdoor)
Основная сетка. Финал
15:00 | Вероника Подрез (Украина, 2) — Габриэла Се (Бразилия, 1)
($15,000; Hard — Outdoor)
Основная сетка. Финал
11:30 | Владислав Орлов (Украина, 3) — Макс Вискандт (Германия, 7)
($15,000; Clay — Outdoor)
Квалификация. 1 круг
09:30 | Никита Репкин (Украина) — Пол Хоу (Австралия)
14:00 | Владимир Ужиловский (Украина, 9) — Никола Митрович (Сербия)
15:30 | Иван Ангелов (Украина) — Васил Шандаров (Болгария)
17:00 | Катерина Ужиловская (Украина) — Мия Милисавлевич (Сербия)
($15,000; Hard — Outdoor)
Квалификация. 1 круг
14:00 | Александр Токарь (Украина) — Роберт Безня (Румыния)
($15,000; Clay — Outdoor)
Квалификация. 1 круг
11:30 | Илья Белобордько (Украина) — Жозе Мурариу (США)
($15,000; Clay — Outdoor)
Квалификация. 1 круг
10:00 | Артем Худа (Украина) — Артхав Неема (Индия)