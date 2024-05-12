Штайнер: Решение Ньюи похоже на решение Льюиса

Бывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер прокомментировал решение Эдриана Ньюи уйти из Red Bull Racing. В поступке Ньюи Штайнер увидел много сходства с Льюисом Хэмилтоном, который так же неожиданно решил уйти из Mercedes в Ferrari.

«Решение Ньюи чем-то похоже на решение Льюиса, и этим меня удивляет, но шокирован ли я? Нет, – приводит слова Гюнтера Штайнера издание Racingnews365. – Эдриан много лет сотрудничал с Red Bull, и произошедшее в начале года [скандал с участием Кристиана Хорнера] – лишь один из факторов. Я не знаю всех деталей, но, возможно, в команде уже были разногласия.

Тогда Ньюи мог решить: «Я хочу попробовать что-то новое до выхода на пенсию». Ведь он по-прежнему в очень хорошей форме.

Прямо сейчас я думаю, что он перейдёт в Ferrari, но не знаю, в каком качестве. Я не знаю, захочет ли Эдриан работать на протяжении всего года или он будет просто придумывать концепцию машины, но Фредерик Вассёр сделает всё, чтобы он оказался в команде. Кроме того, он сможет работать с Льюисом, что здорово для них обоих.

Меня удивляет, что Эдриан получил возможность уже в следующем году сразу после ухода из Red Bull начать работать в другой команде. В 2025-м у Red Bull с Эдрианом или без него будет хорошая машина, но все ждут 2026-й.

В Формуле 1 всегда всё понятно с краткосрочной перспективой, но никто не может предсказать расстановку сил в среднесрочной и долгосрочной перспективе через два-три года».

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