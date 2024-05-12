Кузнецов играет мало, но творит красоту. «Каролина» впервые выиграла в серии с «Рейнджерс»

Евгений Кузнецов в матче с «Рейнджерс». Фото ХК «Каролина» Первое поражение команды из Нью-Йорка в этом плей-офф.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд

«Каролина» — «Рейнджерс» — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Голы: Кузнецов — 3, 1:51 — 1:0. Ноесен — 4 (Терявяйнен, Деанджело), 6:33 — 2:0. Куилль — 1 (Какко, Густафссон), 8:06 — 2:1. Ахо — 3 (Гюнцель, Бернс), 15:29 — 3:1. Гудроу — 2 (Шнайдер, Веси), 32:43 — 3:2. Лафренье — 4 (Зибанежад, Труба), 42:04 — 3:3. Шей — 1 (бол., Терявяйнен, Свечников), 56:49 — 4:3.

Вратари: Андерсен — Шестеркин (57:43).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (10+13+8) — 25 (8+12+5).

Наши: Кузнецов (8.38/3/-1), Орлов (21.20/2/0), Свечников (15.53/2/0) — Панарин (18.09/1/-3).

12 мая. Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 1-3.

На протяжении всей серии «Каролине» все время совсем немногого не хватало для победы. Род Бриндамор не вносил изменения в стиль команды, а пытался перевернуть серию перестановками: то уберет Евгения Кузнецова из состава, то поменяет Фредерика Андерсена на Петра Кочеткова в воротах. Но ничего из этого результата не дало, и «Харрикейнс» уже сегодня могли провести последний матч в сезоне.

Трудно представить, какие слова нашел Бриндамор для своей команды, но уже с первых минут «Каролина» полетела вперед. В самом дебюте матча свою третью шайбу в плей-офф забросил Евгений Кузнецов. У россиянина получился великолепный бросок, который не оставил ни шанса Игорю Шестеркину.

В концовке игры Кузнецов заходил уже на дубль и, пожалуй, лучшую шайбу в плей-офф, но немного не повезло. Удивительно, но Евгений создал больше всего хайлайтов, сыграв менее 10 минут.

В первом периоде «Каролина» закинула сразу три шайбы: помимо Кузнецова, отличились Стефан Ноусен и Себастьян Ахо. «Рейнджерс» ответили лишь одной шайбой Кулле: для 22-летнего форварда она стало первой в плей-офф за карьеру.

Казалось, что уж такое преимущество «Каролина» должна удержать. Причем «Харрикейнс» не садились в глухую оборону, а продолжали проверять Шестеркина большим количеством бросков. Но у «Рейнджерс» уровень везения прокачан до максимальной отметки.

Сначала шайба в ворота «Каролины» влетела после обычного наброса Брэйдена Шнайдера и хорошего подставления Барклая Гудроу. Затем отличился уже Алексис Лафреньер, причем с отрицательного угла: форвард заехал за ворота Андерсена и закинул шайбу в ворота рикошетом от спины голкипера.

Форвард, которого уже записали в главные разочарования драфта-2020, находится в какой-то невероятной форме. В регулярке Алексис побил собственный рекорд по результативности, а в плей-офф набирает больше очка за игру.

Все шло к очередному овертайму, третьему подряд в этой серии. Но судьбу матча решило глупое удаление Линдгрена за 4 минуты до конца. «Каролина» его довольно быстро реализовала и забрала первый матч в серии.

С трудом верится, что «Каролина» сможет отыграться. Но зато «Рейнджерс» впервые в этом плей-офф почувствовали вкус поражений.

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